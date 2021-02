Geórgia. Milhares nas ruas de Tbilisi a exigir eleições antecipadas

numa mensagem dirigida aos seus apoiantes e lida em voz alta durante os protestos. "Estamos a lutar pela liberdade e iremos sair da luta vitoriosos", acrescentou o político de 41 anos, que conseguiu unir sob uma única bandeira toda a oposição, apesar das rivalidades.

"O exemplo de Nika inspira-nos a todos", afirmou um dos manifestantes, Tornike Beridze, de 20 anos, a Agência France Presse. "Não iremos parar até ele ser libertado, até a Geórgia se libertar do autoritarismo do Sonho Georgiano", acrescentou, em referência ao partido governamental.





A ex-república soviética atravessa uma turbulenta fase política desde as eleições legislativas de outubro passado, vencidas à justa pelo Sonho e que a oposição afirma terem sido manipuladas para garantirem essa vitória.

Na altura, Melia disse que o UNM não iria reconhecer os resultados e exigiu uma nova eleição.

Prisão polémica

O líder do Movimento Nacional Unido (UNM) foi detido esta terça-feira, depois de um tribunal ter emitido um mandado de captura.



Melia foi oficialmente detido por se recusar a pagar uma fiança agravada no caso em que é acusado de "incitamento à violência em massa", durante manifestações de 2019. Nika Melia diz que as acusações são motivadas politicamente.





O caso levou o primeiro-ministro georgiano a demitir-se, na semana passada. Giorgi Gakharia alertou para os riscos de agravamento da tensão nacional, se a ordem de detenção preventiva do líder do UNM fosse cumprida.





Terça-feira, além de deter Melia, a polícia invadiu violentamente a sede do UNM.





Nata Shavishvili, de 46 anos, disse que Melia se transformou "num ícone das aspirações dos georgianos a firmar uma democracia, um país europeu".

Visita de Charles Michel

Os membros eleitos pela oposição recusaram até agora integrar o novo Parlamento, o que põe em causa a legitimidade do governo. Epara as próximas semanas."O movimento de protesto vai continuar até o partido do Governo libertar todos os presos políticos e convocar eleições antecipadas", prometeu o líder do partido Lelo, Badri Japaridze, esta sexta-feira.liderados pelos Estados Unidos, para quem a iniciativa foi um passo atras no caminho de uma Georgia pró-ocidental, "a caminho de se tornar uma democracia mais forte na família das nações euro-Atlânticas".

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, deverá visitar a Geórgia na próxima semana, num périplo que inclui a Moldávia e a Ucrânia.







Michel irá reunir-se com a Presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili e com o novo primeiro-ministro, nomeado segunda-feira, Irakli Garibashvili, assim como com membros da oposição.