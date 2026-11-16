No dia 26 deste mês, os juízes do tribunal de Paris ainda irão decidir se Depardieu vai ser julgado por alegadamente ter violado uma atriz em 2018.





c/ agências

O ator francês Gérard Depardieu desistiu do recurso no processo em que foi acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres durante as filmagens do filme “Les volets verts”, em 2021. A decisão torna definitiva a sua condenação a 18 meses de prisão com pena suspensa.“A justiça pronunciou-se.”, escreveu o ator num comunicado, apresentando “desculpas profundas e sinceras” a todas as pessoas que “possam ter sofrido com isto”.As declarações chegaram antes do julgamento de recurso, que tinha início esta manhã.“Nas filmagens,reconheceu, acrescentando que as suas palavras e alguns dos seus gestos não eram “isentos de consequências”, especialmente “vindos de uma figura poderosa como eu possa ter sido”.O ator assegurou nunca ter “tido a intenção de magoar as mulheres” com quem se cruzou, mas disse entender que “a intenção não altera a dor causada”.O advogado de Depardieu afirmou que o seu cliente, aos 78 anos, prefere viver a vida do que gastar os dias numa luta judicial., referiu o ator no comunicado. “Tudo me escapou, tudo, e sobretudo a minha defesa”, afirmou, evocando “um mundo que desapareceu”.