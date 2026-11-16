Mundo
Gérard Depardieu desiste do recurso contra condenação por agressão sexual
Em comunicado, Depardieu pediu desculpa às vítimas, duas profissionais do cinema, e admitiu que usava com frequência humor vulgar e sexualmente sugestivo.
O ator francês Gérard Depardieu desistiu do recurso no processo em que foi acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres durante as filmagens do filme “Les volets verts”, em 2021. A decisão torna definitiva a sua condenação a 18 meses de prisão com pena suspensa.
“A justiça pronunciou-se. Fui considerado culpado. Compreendo isso e assumo esta condenação”, escreveu o ator num comunicado, apresentando “desculpas profundas e sinceras” a todas as pessoas que “possam ter sofrido com isto”.
As declarações chegaram antes do julgamento de recurso, que tinha início esta manhã.
“Nas filmagens, durante muito tempo escondi-me atrás da provocação e da obscenidade”, reconheceu, acrescentando que as suas palavras e alguns dos seus gestos não eram “isentos de consequências”, especialmente “vindos de uma figura poderosa como eu possa ter sido”.
O ator assegurou nunca ter “tido a intenção de magoar as mulheres” com quem se cruzou, mas disse entender que “a intenção não altera a dor causada”.
O advogado de Depardieu afirmou que o seu cliente, aos 78 anos, prefere viver a vida do que gastar os dias numa luta judicial.
“Os processos judiciais destroem-nos”, referiu o ator no comunicado. “Tudo me escapou, tudo, e sobretudo a minha defesa”, afirmou, evocando “um mundo que desapareceu”.
“A justiça pronunciou-se. Fui considerado culpado. Compreendo isso e assumo esta condenação”, escreveu o ator num comunicado, apresentando “desculpas profundas e sinceras” a todas as pessoas que “possam ter sofrido com isto”.
As declarações chegaram antes do julgamento de recurso, que tinha início esta manhã.
“Nas filmagens, durante muito tempo escondi-me atrás da provocação e da obscenidade”, reconheceu, acrescentando que as suas palavras e alguns dos seus gestos não eram “isentos de consequências”, especialmente “vindos de uma figura poderosa como eu possa ter sido”.
O ator assegurou nunca ter “tido a intenção de magoar as mulheres” com quem se cruzou, mas disse entender que “a intenção não altera a dor causada”.
O advogado de Depardieu afirmou que o seu cliente, aos 78 anos, prefere viver a vida do que gastar os dias numa luta judicial.
“Os processos judiciais destroem-nos”, referiu o ator no comunicado. “Tudo me escapou, tudo, e sobretudo a minha defesa”, afirmou, evocando “um mundo que desapareceu”.
No dia 26 deste mês, os juízes do tribunal de Paris ainda irão decidir se Depardieu vai ser julgado por alegadamente ter violado uma atriz em 2018.
c/ agências