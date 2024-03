Gestão de movimentos migratórios entre maiores desafios da Europa

Ouvido pela Antena 1, o chefe da missão portuguesa da Organização Internacional para as Migrações pede às autoridades que não fechem os olhos a uma realidade dramática.Vasco Malta sublinha a necessidade de respostas coordenadas dos 27 Estados-membros e apela a uma ação urgente para evitar a morte de milhares de migrantes.

Esta quarta-feira, a Organização Internacional para as Migrações revelou que mais de 8.500 pessoas morreram, no ano passado, nas rotas migratórias em todo o mundo. Foi o ano com mais mortes a este nível desde que há registo.





A travessia do Mediterrâneo continua a ser o percurso mais mortal para migrantes.