Ghislaine Maxwell condenada por aliciar adolescentes para serem abusadas por Epstein

O veredito encerra um julgamento de um mês, com relatos sórdidos sobre a exploração sexual de raparigas com 14 anos, feitos por quatro mulheres que descreveram terem sido abusadas enquanto adolescentes, nos anos 1990 e início de 2000 nas casas de Jeffrey Epstein nos estados da Flórida, Nova Iorque e Novo México.Os jurados estiveram reunidos cinco dias inteiros até declararemA antiga colaboradora e ex-companheira de Jeffrey Epstein, algo há muito desejado por mulheres que passaram anos a lutar em tribunais civis para responsabilizar Ghislaine Maxwell pelo papel que teve no recrutamento e preparação das vítimas adolescentes de Jeffrey Epstein, e por vezes até participando dos abusos sexuais.A defesa insistiu que Ghislaine Maxwell foi uma vítima de uma acusação vingativa, planeada para fazer justiça pelas mulheres, privadas de poderem ver Jeffrey Epstein julgado, por este se ter suicidado em 2019.Durante o julgamento, a acusação chamou 24 testemunhas, para dar aos elementos do júri uma imagem da vida nas casas de Jeffrey Epstein – tema de fascínio público e especulação desde que o multimilionário tinha sido detido, em 2006 na Florida, num caso de abuso sexual de crianças., que cultivava amizades com políticos influentes e empresários de renome, e de Ghislaine Maxwell.





Detalhes da acusação







Pilotos contaram que figuras públicas como o príncipe André de Ingraterra e os antigos presidentes norte-americanos Donald Trump e Bill Clinton voaram nos jatos privados de Epstein.Ghislaine Maxwell, de 60 anos, negou veementemente todas as acusações, através dos seus advogados. Ainda assim, recusou-se a testemunhar.As disputas legais que envolvem a ‘socialite’ e Jeffrey Espstein ainda não terminaram. Ghislaine Maxwell ainda aguarda julgamento por duas acusações de perjúrio.Os processos que envolvem alegações de abusos sexuais também vão continuar, incluindo um no qual uma mulher diz ter sido coagida a ter encontros sexuais com o príncipe André de Inglaterra quando tinha 17 anos. O príncipe negou as acusações.