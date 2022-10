Giorgia Meloni apresenta programa do governo em Itália

Giorgia Meloni, de 45 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo em Itália, será empossada pelo parlamento depois de comparecer pela primeira vez na Câmara dos Deputados, onde o seu discurso está previsto para as 11h00 desta terça-feira (10h00 em Lisboa), como acordado pelos porta-vozes dos grupos parlamentares.



A sessão será suspensa entre as 12h00 e as 13h00, para que Meloni se dirija ao Senado, regressando depois à Câmara dos Deputados, onde está previsto debate entre as 17h00 e as 17h30.



Por volta das 19h00, espera-se que Meloni peça a confiança da Câmara e o resultado da votação está previsto para as 20h30.