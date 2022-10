Giorgia Meloni já tomou posse como primeira-ministra de Itália

Giorgia Meloni é a nova primeira-ministra de Itália. Tomou posse esta manhã. A líder de extrema-direita é também a primeira mulher a exercer o cargo no país. O novo governo italiano tem 24 ministros, mais um do que o governo de Mario Draghi. Nove são do partido da chefe de Governo, os Irmãos de Itália, cinco do Força Itália, cinco da Liga e outros cinco são tecnocratas.