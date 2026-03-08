Gisèle Pelicot e a filha lado a lado na marcha pelos direitos das mulheres em França

"Não vamos desistir", exclamou Gisèle Pelicot dirigindo-se à multidão.

Já a filha de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, assumiu estar "muito orgulhosa" por estar com a equipa da Fundação das Mulheres.

"Estou extremamente honrada por estar aqui na presença da minha mãe que dá uma verdadeira mensagem de esperança a todas as vítimas de França", afirmou Caroline Darian quando arrancou a marcha, pouco depois das 14:30, no nordeste de Paris.

De acordo com as associações são esperadas hoje em França dezenas de milhares de pessoas para defender os direitos das mulheres, ameaçados pelo aumento do conservadorismo.

Gisèle Pelicot, cujo ex-marido foi condenado por propor a 50 homens a sua violação depois de a drogar, revela num livro porque recusou um julgamento à porta fechada: "Não queria ficar refém do olhar deles".

"À medida que o julgamento se aproximava, imaginava-me refém dos seus olhares, das suas mentiras, da sua cobardia e do seu desprezo", afirmou a mulher de 73 anos que se tornou um símbolo da luta feminista, no seu livro "Et la joie de vivre" ("E a alegria de viver", em tradução livre), que foi publicado a 17 de fevereiro em França, um ano e meio após a condenação do ex-marido, e do qual o diário Le Monde divulgou alguns excertos.