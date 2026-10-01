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Glaciares suíços perdem mais de 5% do volume de gelo devido às ondas de calor
Glaciares suíços estão a derreter e cada vez mais em risco. Só neste ano de 2026, os glaciares suíços perderam 5 por cento de volume. A Academia Suíça de Ciências acaba de publicar os dados mais recentes.
Entre maio e setembro deste ano, as intensas ondas de calor e a neve fraca do inverno levaram à redução do gelo em 10 metros, nalguns locais. E só nos últimos cinco anos, o volume de gelo na Suíça caiu quase 20 por cento.
Os glaciares suíços são a principal reserva de água doce do continente europeu.