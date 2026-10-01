Glaciares suíços perdem mais de 5% do volume de gelo devido às ondas de calor

Entre maio e setembro deste ano, as intensas ondas de calor e a neve fraca do inverno levaram à redução do gelo em 10 metros, nalguns locais. E só nos últimos cinco anos, o volume de gelo na Suíça caiu quase 20 por cento.





A jornalista Rita Colaço já leu o relatório que traz vários sinais vermelhos.Os glaciares suíços são a principal reserva de água doce do continente europeu.