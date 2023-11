Goa leva a Nova Deli revogação de passaportes a indianos com cidadania portuguesa

As autoridades de Goa revogaram, nos últimos meses, os passaportes indianos de mais de 70 cidadãos da Índia com nascimento registado em Portugal, avançou na sexta-feira o jornal The Times of India (TOI).

De acordo com a publicação, "após uma comunicação de 30 de novembro de 2022 do Ministério dos Negócios Estrangeiros [indiano] e das autoridades portuguesas, segundo a qual uma pessoa passa a ter cidadania [portuguesa] após o registo do nascimento em Portugal", o gabinete regional de passaportes (RPO, na sigla em inglês) de Goa começou a revogar os passaportes indianos.

A comunicação em causa refere que os passaportes podem ser revogados mediante a invocação da secção 10 da Lei dos Passaportes de 1967, caso seja omitida informação sobre a aquisição de nacionalidade estrangeira no processo de obtenção do passaporte indiano.

Esses titulares, notou o TOI, passam a não ser elegíveis para solicitar passaporte indiano ou o cartão de Cidadão da Índia no Estrangeiro (OCI, Overseas Citizenship of India).

"Levámos a questão ao conhecimento do Governo da União depois de várias pessoas a terem levantado aqui connosco", disse o comissário do gabinete NRI (Non Resident Indian; Indianos não-residentes) do Governo de Goa, Narendra Sawaikar, ao The Navhind Times.

Sawaikar afirmou ainda que, em breve, a Comissão NRI vai escrever ao Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano para explicar em pormenor a questão.

Ainda de acordo com o responsável, é contra a lei manter o passaporte indiano depois de adquirir o cartão de identidade ou a certidão de nascimento portugueses.

Esta questão criou ansiedade entre "os milhares de goeses que registaram o nascimento em Portugal mas vivem no estado", notou o jornal.

Um agente de passaportes ouvido pelo TOI apelou para que a comunicação de 30 de novembro de 2022, segundo a qual os documentos estão atualmente a ser revogados, seja tornada pública.

"As autoridades responsáveis pelos passaportes referem-se apenas à Secção 10 (3) da Lei dos Passaportes de 1967. Porque é que não se referiram a ela ao longo de todos estes anos? (...) Como é que o serviço pode, de repente, implementar esta medida? O que os levou a aplicar esta secção da lei agora?", questionou, por sua vez, um agente de viagens em Margão, Goa.

Dos cerca de entre 15 a 20 passaportes entregues para renovação no gabinete de passaportes de Goa, um é revogado, indicou um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, citado pelo TOI.

Contactado pela Lusa, o embaixador de Portugal no país, João Ribeiro de Almeida, disse, por email, que a questão está a ser acompanhada pela embaixada em Nova Deli e pelo consulado-geral em Goa "à luz da habitual articulação existente entre ambos os postos diplomáticos, no sentido de avaliar as diversas variáveis em que se consubstanciaria este assunto".

A cônsul-geral em Goa, Isabel de Mendonça Raimundo, indicou, também por email, estar a par das notícias, encontrando-se a estudar "o seu conteúdo e a clarificar algumas dúvidas, veracidade e dimensão do fenómeno".