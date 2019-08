Goffredo Adinolfi explica a natureza da coligação italiana

Quanto a Matteo Salvini, o líder do partido Liga e anterior parceiro de coligação do Movimento “Cinco Estrelas, o politólogo Goffredo Adinolfi diz que ficar afastado do poder pode nem ser assim tão mau.



O momento negativo da economia italiana pode obrigar o governo a medidas impopulares e Salvini pode vir a capitalizar um eventual descontentamento dos italianos.