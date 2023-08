Golpe Militar no Gabão. Militares rejeitam reeleição de Ali Bongo

Um grupo de militares do Gabão rejeita os resultados eleitorais e anunciou hoje pela televisão a dissolução de todas as instituições democráticas do país.

As eleições reelegeram o atual presidente Ali Bongo Ondimba.



Os militares fazem parte do auto-intitulado "Comité de Transição e Restauração Institucional" e deram ordens de encerramento de todas as fronteiras do Gabão até ordem em contrário.



O Presidente do Gabão está no poder no poder há 14 anos e tinha assegurado mais um mandato com 64% dos votos.