Gomes Cravinho fala em fracasso coletivo no fim do cessar-fogo no Médio Oriente

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que o fim do cessar-fogo em Gaza é um fracasso coletivo. João Gomes Cravinho apela a que as tréguas sejam retomadas o quanto antes.

Gomes Cravinho, que está no Dubai para a cimeira do clima, reagiu ao fim do cessar-fogo no Médio Oriente, afirmando que é necessária uma solução para "o fim das hostilidades, o cessar-fogo permanente e obviamente toda a ajuda humanitária que a população de Gaza precisa".



"Fracassamos coletivamente", declarou ainda o ministro português. "É importante, numa situação que é muitíssimo tensa (...), que haja coragem de parte a parte para regressar ao cessar-fogo. E é esse o apelo que temos vindo a fazer".



Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, não é o melhor momento para "apontar dedos".