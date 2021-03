Google criticada por permitir comentários antissemitas a Auschwitz no Maps

O Google Maps permite aos utilizadores realizarem livremente comentários de avaliação aos locais e empresas assinalados no mapa-mundo. Qualquer pessoa pode ainda deixar uma classificação de uma a cinco estrelas para cada local. O campo de Auschwitz não é exceção, possuindo neste momento mais de 800 comentários.Uma investigação levada a cabo pelo constatou , porém, quedeixados por alguns utilizadores.Frases comoou “é pena que a SS [Schutzstaffel, organização militar ligada ao partido Nazi] tenha sido dissolvida há tanto tempo” pairavam no Google Maps há meses, sem nunca terem sido eliminadas pela empresa.Outros comentários foram feitos há anos.. “Bom sítio para ir se quiserem perder peso rapidamente”, lia-se num comentário deixado há nove anos.Quase uma centena dos 153 comentários denunciados pelofoi feita por utilizadores anónimos. Alguns deles escolheram para nome de utilizador o de personalidades como Primo Levi, sobrevivente do Holocausto, Michael Wittmann, comandante da Schutzstaffel, ou até do próprio Adolf Hitler.Junto de cada comentário realizado no Google Maps surge o símbolo de uma bandeira vermelha, para que possa ser denunciado no caso de violar as regras comunitárias. No entanto,

Google admite que tem de “fazer melhor”

O porta-voz do campo de concentração de Auschwitz, que em 1947 foi convertido em museu, explicou aoque o local tem sido há muito um alvo de antissemitismo. “A nossa experiência é que,”.“Estes comentários são doentios. A Google precisa de assumir responsabilidade pelo ódio partilhado no seue de, melhorando e alterando as suas políticas e a sua moderação”, considerou, por sua vez, Karen Pollock, chefe executiva da instituição Holocaust Educational Trust, que luta por educar os jovens sobre as origens e lições do Holocausto.levou a denúncia à Community Security Trust, uma instituição britânica que apoia judeus alvos de antissemitismo. “Estes chamadosa Auschwitz são grotescos e não há qualquer justificação para o falhanço da Google em removê-los”, considerou um porta-voz da instituição.“Infelizmente,. Claramente as políticas existentes das plataformas não estão a funcionar”, defendeu.Em resposta à investigação, a Google assumiu que tem de “fazer melhor” para remover rapidamente comentários desrespeitosos., avançou um porta-voz da empresa.“Temos políticas claras que proíbem avaliações ofensivas e falsas [aos locais e empresas assinalados no Google Maps] e trabalhamos a toda a hora para monitorizar o Maps. Neste caso, sabemos que precisamos de fazer melhor e estamos a trabalhar no sentido de avaliar e melhorar os nossos sistemas de deteção”, acrescentou.