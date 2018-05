Google Duplex. O assistente de voz em tudo igual a um ser humano

Alexandre Brito - RTP11 Mai, 2018, 15:39 / atualizado em 11 Mai, 2018, 15:39 | Mundo

A demonstração foi impressionante. No palco, durante uma conferência da Google, o reponsável máximo pela empresa, Sundar Pichai, revelou um sistema de voz que consegue imitar o ser humano numa conversa natural para, por exemplo, marcar um corte de cabelo ou uma mesa no restaurante.



O sistema, Google Duplex, consegue imitar de tal forma a voz humana que quem está do outro lado da linha em momento algum repara que está a falar com uma máquina.



A demonstração, além de impressionante, alertou várias pessoas para um problema real. Muito em breve poderemos estar a falar com computadores sem nunca nos apercebermos disso.





Perante os sinais de alerta, a Google vem agora dizer que tomará todas as medidas necessárias para assegurar que os humanos não são enganados por este sistema. Ou seja, para que saibam sempre que estão a falar com um computador.



A empresa garantiu ao sítio de notícias tecnológicas The Verge que "estão a desenhar" o sistema de forma a que "seja devidamente identificado" antes da conversa começar.



O sistema apresentado funciona com o software da Google DeepMind WaveNet, treinado para falar como um humano ao analisar milhares de conversas reais.



A empresa diz que o software foi desenvolvido para que consiga manter conversas de forma natural, com humanos, de forma a cumprir tarefas pedidas pelas pessoas, através do telemóvel.



Por exemplo, será possível dar a indicação ao sistema de que se pretende marcar um restaurante para determinado dia e hora. Automaticamente, o Google Duplex faz a chamada, faz a marcação, e no final confirma através de uma mensagem que tudo está tratado.