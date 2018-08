Google prepara motor de pesquisa censurado na China

RTP02 Ago, 2018, 10:54 | Mundo

Depois de encontros entre o diretor executivo da Google e membros oficiais do Governo chinês, o Dragonfly já está quase operacional na China, ao qual se pode juntar mais duas aplicações, anunciou o site The Intercept.O objetivo é bloquear termos sensíveis na China, identificando e filtrando sites que contenham esses termos e que numa lista de pesquisa esses mesmos sites serão banidos e removidos. Um desses exemplos é a Wikipédia.



Existe muita controvérsia dentro da empresa americana, com muitos empregados a relatarem não quererem fazer parte do projeto, apesar de a Google não confirmar e afirmar que não fala sobre negócios futuros.



A Amnistia Internacional já se pronunciou sobre a notícia e pede à empresa que não siga com o projeto e fala num “dia mau para a liberdade na internet quando a Google se conformar com as medidas extremas de censura da China para ganhar acesso ao mercado”.



“Colocando os lucros acima dos direitos humanos, a Goggle vai criar um precedente horrível e dar uma vitória ao governo chinês”, declarou um investigador chinês da Amnistia.



A China parece não dar grandes informações sobre o negócio e um meio de comunicação chinês afeto ao regime de Pequim declarou que as notícias de um acordo com a Google não são verdadeiras.



Cada vez mais, a China tem imposto regras de censura na internet, bloqueando sites e aplicações populares como o Facebook, Twitter e até o Instagram. Há tópicos de discussão que não são permitidos pelo Estado chinês, tal como os acontecimentos da praça de Tiananmen, em 1989.



Referências à oposição política, dissidentes e atividades anti-comunistas, liberdade de expressão e sexo também estão proibidas.