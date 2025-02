Google rasga metas de diversidade, equidade e inclusão para se adaptar a Trump

O Google é a mais recente empresa a engrossar o rol das gigantes norte-americanas que dizem estar a reduzir as iniciativas de contratar funcionários baseadas nas metas de diversidade, equidade e inclusão – DEI.





Em 2020, após o homicídio vários cidadãos negros, nomeadamente George Floyd, levado a cabo por polícias, e a força do movimento Black Lives Matter, surgiram políticas que pressionaram a inclusão dos valores DEI nas regras da contratação de trabalhadores.





No início deste mês, Elon Musk e outros aliados do atual presidente norte-americano atribuíram aos programas do DEI uma quota-parte de culpas nas falhas no combate aos grandes incêndios em Los Angeles, alegando a existência de impedimentos nos mecanismos de resposta.





Entretanto, Trump deixou claro que deseja erradicar a iniciativa diversidade, equidade e inclusão das corporações e do serviço público federal. Instruiu, inclusivamente, as agências governamentais que investigassem e identificassem empresas e outras organizações a aplicar práticas "ilegais de DEI".





Desta forma, diversas gigantes norte-americanas, nomeadamente sediadas no Estado da Califórnia, em Silicon Valley - vistas até agora como um-, apressaram-se a anunciar que já estavam a

Passo atrás nos valores

Perante tal reviravolta, a Google emitiu um comunicado, na quarta-feira, em que afirma: “Estamos comprometidos em criar um local de trabalho onde todos os nossos funcionários possam ter sucesso e ter oportunidades iguais e, no último ano, temos revisto os nossos programas projetados para ajudar a concretizar esses objetivos”.





E continua: “Atualizámos a nossa linguagem para refletir essas alterações e, como contratante federal, as nossas equipas também estão a avaliar as mudanças necessárias após as recentes decisões judiciais e ordens executivas sobre esse tópico”.





A chefe dos Recursos Humanos da Google, Fiona Cicconi, acrescentou num memorando publicado pela Verge que “em 2020 estabelecemos metas (DEI) de contratação e nos concentramos no crescimento dos nossos escritórios fora da Califórnia e Nova Iorque para melhorar a representação (diversificada). No futuro, não teremos mais ambição por essa meta”.





Os valores DEI também foram descartados pela Meta Platforms, detentora do Facebook. Declara mesmo que está a encerrar os programas DEI em áreas de contratação, formação e escolha de fornecedores.





Por sua vez, aenviou um documento aos trabalhadores a declarar que estava a “, relacionados com a representação e inclusão.





A multinacional Walmart também fez saber que recuou nas práticas DEI.







De acordo com a Bloomberg, no início desta semana, a Google retirou um filtro do seus princípios-base de Inteligência Artificial que visava evitar o uso desta tecnologia em aplicações potencialmente prejudiciais, como armas.





Também na quarta-feira a mesma publicação relatou que o tesoureiro de Oklahoma, Todd Russ, terá como alvo a Amazon, Alphabet, Netflix, Lululemon, GoDaddy e Yum! . Estas marcas devem adotar “neutralidade política” e terão sido instadas a abandonar as doações a organizações como a Campanha de Direitos Humanos, ou Igualdade de tratamento para grupos de funcionários religiosos.