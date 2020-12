Google registou falhas de ligação ao Gmail e outros serviços "em todo o mundo"

"Já está resolvido, obrigado por ficarem connosco!", escreveu a Google no Twitter pelas 13:00 (hora de Lisboa), mais de uma hora após o inicio dos problemas.

Dezenas de milhares de queixas sobre o funcionamento dos serviços Google foram registados desde manhã cedo.

De acordo com o portal Downdetector, que regista em tempo real as interrupções de todo o tipo de serviços, as quebras nos acessos começaram cerca das 11:30 e afetaram milhares de utilizadores em todo o mundo.

Cerca de 90% das queixas, na costa leste dos Estados Unidos, referiam-se a problemas na ligação aos serviços (log in) sendo que as dificuldades impedem o acesso de plataformas através do Google, incluindo jogos.

O Downdetector, as falhas detetadas afetaram sobretudo os Estados Unidos, o Reino Unido e "algumas partes da Europa".

Em particular, o Japão, a Índia e a Malásia também registaram falhas de ligação à Google, indica o portal que os problemas ocorrem "por todo o mundo".