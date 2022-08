Gorbatchov. Percurso do último presidente soviético em análise no Telejornal

Evgueni Mouravitch, há anos correspondente da RTP em Moscovo, e João de Deus Pinheiro, ministro dos Negócios Estrangeiros no tempo do colapso do comunismo, fizeram no Telejornal uma leitura do percurso e influência de Mikhail Gorbatchov no curso da história do mundo e da União Soviética.