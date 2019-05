Gorilas tentam fugir à chuva em Zoo nos EUA

RTP16 Mai, 2019, 08:47 / atualizado em 16 Mai, 2019, 10:45 | Mundo

Nas imagens, surgem quatro gorilas adultos que tentam evitar a chuva. Alguns transportam consigo as suas crias e espreitam, de uma forma quase humana, para perceber se podem sair do abrigo improvisado no Riverbanks Zoo, na Carolina do Norte.















O vídeo foi publicado por um responsável do jardim zoológico, Brooke Hunsinger. "Os gorilas são magníficos, majestosos, criaturas cheias de encanto...excepto quando chove", escreveu na descrição que acompanha as imagens.







Atrás dos primatas está um grupo de visitantes protegido por um vidro que assiste atentamente à forma como os gorilas procuram evitar o mau tempo.