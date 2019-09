Gota fria. Chuvas torrenciais atingem Sudeste de Espanha

RTP13 Set, 2019, 09:37 / atualizado em 13 Set, 2019, 09:37 | Mundo

Murcia e Almería foram as zonas mais fustigadas durante a noite. Um homem morreu em Almeria depois do veículo em que viajava ter ficado preso num túnel, fazendo subir para três o número de vítimas mortais. Pelo menos 440 pessoas ficaram desalojadas na sequência desta gota fria, como é conhecido este fenómeno.











Esta sexta-feira é o segundo dia mais crítico da tempestade em Espanha.

















Almería, Valencia, Alicante e Murcia estiveram em aviso vermelho, o aviso mais grave em Espanha. Almería e Murcia saíram da situação de alerta às 8h00, mas em Alicante e Valencia, o aviso vermelho mantém-se até à meia-noite. As Baleares passaram a integrar este nível de alerta desde as 9h00.













As chuvas também já levaram ao encerramento do aeroporto de Almeria, na Andaluzia, devido à condição das estradas e ao consequente difícil acesso às instalações.

















De igual modo, foram suspensas as atividades escolares na capital de Almeria e noutros municípios vizinhos.











A gota fria vai seguir no sentido noroeste, e atravessará Espanha a caminho de Portugal. No entanto, será já com menor intensidade.