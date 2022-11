Governação económica da UE revelada em Bruxelas

Este assunto estará em cima da mesa na reunião do colégio de comissários europeus, ocasião após a qual a instituição divulgará as suas diretrizes sobre o futuro da governação económica da UE, numa altura em que as dívidas públicas estão acima do permitido pelas regras de Bruxelas devido ao impacto das medidas orçamentais de apoio para colmatar as consequências económicas da covid-19, acrescendo, mais recentemente, o peso de programas públicos para enfrentar a crise energética acentuada pela guerra da Ucrânia.Fontes europeias indicaram à agência Lusa que esta será a primeira comunicação referente à reforma da governação económica, seguindo-se um debate para a retoma das regras orçamentais – em vigor há quase 30 anos e agora temporariamente suspensas – a partir de 2024.Segundo as mesmas fontes, na proposta do executivo comunitário está previsto um regresso aos apertados tetos para controlo do défice e da dívida pública, embora tendo em conta as diferentes realidades entre os Estados-membros e com exclusão para investimentos em áreas como a segurança, a defesa, a transição energética e a luta contra as alterações climáticas.