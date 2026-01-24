Governador do Minnesota denuncia novo "tiroteio horrível por agentes federais"

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um tiroteio horrível por agentes federais esta manhã. O Minnesota está farto. Isto é repugnante", escreveu o governador democrata na rede social X.

O Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, "tem de acabar com esta operação", defendeu, apelando: "Retirem os milhares de agentes violentos e sem formação do Minnesota. Agora".

Pouco antes, a autarquia de Minneapolis afirmou na mesma rede social que tinha conhecimento de "novos tiroteios envolvendo forças federais" perto de um cruzamento nesta grande cidade do norte dos Estados Unidos, que tem sido abalada desde há várias semanas por manifestações contra a presença da polícia anti-imigração (ICE).

Um vídeo não confirmado que circula nas redes sociais mostra vários agentes com coletes estampados com o acrónimo "Police" a lutar para derrubar uma pessoa antes de disparar contra ela várias vezes.

As autoridades não comunicaram imediatamente o estado da vítima do tiroteio.

Na sexta-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de Minneapolis para denunciar abusos cometidos nas últimas semanas nas operações do ICE, depois de um agente federal ter disparado e matado a cidadã norte-americana Renee Nicole Good a 7 de janeiro.

Esta mobilização foi enquadrada num grande dia de protesto em que os organizadores apelaram a uma greve - laboral, escolar e de consumo - "para se opor unidamente às ações do governo federal contra o estado", dentro do movimento de protesto `ICE Out for Good` (`ICE Fora de Vez`), que abrange mais de uma centena de organizações como sindicatos, grupos de direitos civis e entidades religiosas.

Os organizadores exigiram a saída do ICE do estado do Minnesota, a abertura de processos legais contra o agente que matou Renee Good, o fim do financiamento do ICE nos próximos orçamentos federais e uma investigação "por violações constitucionais e humanas dos americanos e dos nossos vizinhos."

Além disso, instaram as empresas a cessarem as suas relações económicas com o organismo federal.

Os manifestantes tiveram de enfrentar uma vaga de frio que varreu os Estados Unidos e causou temperaturas de 23 graus Celsius negativos.

"Estão -23 graus e milhares de pessoas ainda apareceram em massa em Minneapolis. É assim que somos", disse o presidente da câmara da cidade, Jacob Frey, que demonstrou o seu apoio às mobilizações.

O governo liderado por Donald Trump lançou a operação anti-imigração `Metro Surge` em dezembro passado no Minnesota, que o ocupante da Casa Branca justificou sob a alegação de um aumento da criminalidade.

"Os habitantes do Minnesota querem mesmo viver numa comunidade onde há milhares de condenados por assassinos, traficantes e toxicodependentes, violadores, prisioneiros violentos libertados e fugitivos?" questionou.

As ações dos agentes, como a morte de Good ou, já esta semana, a detenção de um menino de 05 anos, provocaram indignação entre a população do estado.