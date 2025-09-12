Governador do Utah confirma detenção de suspeito da morte de apoiante de Trump

"Temo-lo", anunciou o governador Spencer Cox numa conferência de imprensa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Foi identificado pelas autoridades como Tyler Robinson, 22 anos.

Cox disse que "um membro da família" do suspeito entrou em contacto com um amigo da família, que então informou as autoridades de que "Robinson lhes havia confessado ou dado a entender o envolvimento" no assassinato de Kirk.

Destacado apoiante de Trump, Kirk, 31 anos, foi morto a tiro na quarta-feira durante uma reunião pública ao ar livre numa universidade do Vale do Utah, no oeste dos Estados Unidos.

"Em menos de 36 horas --- 33, para ser mais preciso --- graças ao peso total do governo federal e à liderança dos parceiros aqui no estado de Utah e do governador Cox, o suspeito foi detido num período de tempo histórico", disse o diretor do FBI, Kash Patel, citado pela CNN.

Trump tinha anunciado anteriormente a detenção do suspeito.