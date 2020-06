Governador encerra Esplanada em Brasília para deter manifestação pró-Bolsonaro

A decisão, emitida por decreto sábado à noite, destinou-se a impedir a alegada ameaça de um pequeno grupo de apoiantes do Presidente jair Bolsonaro, conotados com a extrema-direita, que pretenderiam invadir o Congresso.







Um acampamento desse grupo, na área entretanto encerrada, foi disperso de manhã pela polícia, com granadas de gás lacrimogéneo e de fumo. Os membros deste grupo são acusados de exibir armas e de pretenderem instituir uma ditadura militar no país, sob somando de jair Bolsonaro.







O decreto afirmou ainda que o encerramento da área iria evitar grandes ajuntamentos numa altura de pandemia.







Com o encerramento da Esplanada dos Ministérios, como é conhecida a área governamental de Brasília, os apoiantes de Bolsonaro acabaram por levar as manifestações para outras áreas, incluindo o bairro onde se situa o Quartel Geral do Exército, em frente ao qual colocaram uma enorme bandeira do Brasil.







Os manifestantes acusaram o Supremo Tribunal e o Congresso de bloquearem o Governo do Presidente.





Em São Paulo, a polícia só autorizou protestos simultâneos de apoiantes e detratores de Jair Bolsonaro por estes se realizarem em diferentes locais da cidade. As manifestações foram pacíficas na sua maior parte.







Bolsonaro está em rota de colisão com o Supremo Tribunal, desde que este ordenou que a gestão da pandemia passase para asmãos do diferentes governadores estaduais.







Este domingo, o juiz do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, criticou na rede Twitter o pedido do Presidente para que as pessoas entrassem nos hospitais para filmar se as camas nos cuidados intensivos estavam ou não ocupadas.







Bolsonaro disse querer prevenir fraudes e a inflação do numero de casos graves de Covid-19. Mendes afirma que, com esta ação, o Presidente pode ter cometido um crime.