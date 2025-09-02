Governador pede ajuda internacional após desastre natural que causou mais de mil mortos

"Exorto as organizações humanitárias internacionais a intervir urgentemente e a prestar apoio e assistência neste momento crítico", disse Minni Arko Minawi numa mensagem nas redes sociais.

"A tragédia é maior do que o nosso povo pode suportar sozinho. (...) Perdemos um grande número de pessoas num desastre natural devastador e oferecemos as nossas condolências às vítimas e suas famílias", escreveu o governador.

O deslizamento de terras ocorreu no domingo na aldeia de Tasrin, na região de Jebel (monte) Marra, no estado de Darfur Central, e foi provocado pelas fortes chuvas que atingiram a zona nos últimos dias, de acordo com um comunicado divulgado nas últimas horas por um movimento armado que controla a zona.

Em comunicado, o Movimento do Exército de Libertação do Sudão (SLM, na sigla em inglês) afirma que "as informações preliminares indicam que todos os habitantes da aldeia [Tasrin], estimados em mais de mil pessoas, perderam a vida, com exceção de um único sobrevivente".

Segundo o SLM, a área onde ocorreu a tragédia "ficou completamente devastada" e exortou "as Nações Unidas, as organizações regionais e internacionais e a consciência humana viva a (...) ajudarem a recuperar dos escombros os corpos dos mortos, cujo número é estimado em mais de mil homens, mulheres e crianças".

Yebel Marra, onde está localizada a aldeia de Tasrin, é uma cadeia montanhosa vulcânica, com os picos mais altos do Sudão, e sua área abrange os estados de Darfur do Norte, Central e Sul.

Essa zona de conflito ativo é conhecida por ser o principal bastião do SLM, liderado por Abdelwahid Nour.

Por sua vez, num comunicado divulgado hoje, o Conselho Supremo, controlado pelo exército sudanês, que governa em Cartum, "lamentou profundamente (...) a perda das vítimas do deslizamento de terras em Jebel Marra" e ofereceu-se para "destinar todos os recursos possíveis para prestar apoio e socorro às pessoas afetadas por este doloroso desastre".

A região de Darfur é composta por cinco estados, todos controlados pelas forças paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), que enfrentam o exército regular numa guerra devastadora desde abril de 2023.

Nessa imensa região ocidental, o exército sudanês controla apenas a cidade de Al-Fashir, capital do Darfur do Norte e alvo de ataques quase diários das RSF, enquanto o SLM, de Abdelwahid Nour, governa algumas zonas nos estados do Darfur Central e do Norte.

MAV // JMC

Lusa/Fim