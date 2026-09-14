Governador que se opõe a base militar de EUA perde eleições para renovar mandato em Okinawa

Genta Koja é o primeiro candidato apoiado pelo Partido Liberal Democrático (PLD) da primeira-ministra, Sanae Takaichi, a vencer eleições nesta prefeitura desde 2010 e vai tornar-se no primeiro líder desta prefeitura insular em doze anos a apoiar o plano do Governo para realojar uma base norte-americana dentro da própria Okinawa.

Tamaki, após tomar conhecimento da derrota numa eleição que registou uma afluência às urnas de 61,57%, sublinhou perante os meios de comunicação que "esta é a decisão tomada pelo povo de Okinawa", de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

Sondagens à saída das urnas realizadas pela agência apontam que apenas 20,9% dos eleitores deram prioridade a questões relacionadas com as bases militares norte-americanas, enquanto 49,5% se centraram na economia ao decidirem o voto, numa das prefeituras com menor rendimento per capita do país asiático.

Durante a campanha, Koja enfatizou a promessa de duplicar o rendimento per capita da região através da revitalização da economia local, fortemente dependente do turismo.

O plano prevê a transferência da base de Futenma, situada na cidade densamente povoada de Ginowan, na ilha principal de Okinawa, para a zona costeira de Henoko, uma área mais afastada dos centros populacionais, na sequência de uma série de incidentes a envolver soldados norte-americanos.

O referido plano foi aprovado pelos governos japonês e norte-americano em 1996, mas a relocalização tem vindo a ser adiada devido à oposição da população e dos políticos locais, que argumentam que o projeto teria um elevado impacto ambiental e defendem que tanto esta base como outras bases dos EUA sejam transferidas para fora do território.

Num referendo não vinculativo realizado em 2019, 70% dos eleitores do arquipélago de Okinawa opuseram-se à transferência da base para dentro da região, o que representou "uma rejeição clara do plano por parte da população", como argumentou na altura Tamaki.