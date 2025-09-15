Governadora de Nova Iorque apela ao voto em Zohran Mamdani para a câmara da "Big Apple"

Escrevendo na secção de opinião do New York Times, Hochul afirmou que, embora ela e Mamdani divergissem em algumas questões, eles concordavam sobre a importância de abordar a crise de acessibilidade na cidade e em todo o estado.

"Nas nossas conversas, ouvi um líder que partilha o meu compromisso com uma Nova Iorque onde as crianças possam crescer em segurança nos seus bairros e onde as oportunidades estejam ao alcance de todas as famílias", escreveu Hochul, também ela democrata.

"Ouvi um líder que está focado em tornar a cidade de Nova Iorque acessível --- um objetivo que apoio entusiasticamente", acrescentou.

O sucesso impressionante de Mamdani, um autodenominado socialista democrata de 33 anos, na corrida para `mayor` da cidade de Nova Iorque expôs divisões dentro do Partido Democrata, que luta para reparar a imagem, mais de meio ano após o início da presidência de Donald Trump.

O apoio de Hochul é o mais recente sinal de que os líderes democratas que estavam céticos em relação às visões liberais de Mamdani estão a começar a consolidar-se em torno dele.

Mamdani agradeceu a Hochul pelo apoio, dizendo que é um sinal de que o "movimento está a ficar mais forte".

"A governadora Hochul fez da acessibilidade financeira o ponto central do seu trabalho. Estou ansioso por lutar ao lado dela para dar continuidade ao seu histórico de devolver dinheiro aos bolsos dos nova-iorquinos e construir uma cidade de Nova Iorque mais segura e forte, onde ninguém seja forçado a sair, apenas para poder sustentar uma família", afirmou Mamdani num comunicado na noite de domingo.

"Estou grato à governadora pelo seu apoio na unificação do nosso partido, bem como pelo trabalho que tem feito ao enfrentar o Presidente Trump, garantindo refeições gratuitas para as nossas crianças e ampliando o acesso a creches", acrescentou o candidato democrata.

Nas últimas semanas, os outros candidatos na corrida - o ex-governador Andrew Cuomo, o atual presidente da câmara, Eric Adams e o republicano Curtis Sliwa - intensificaram as críticas a Mamdani, com a campanha para as eleições para a presidência da câmara em novembro a mostrar-se em "pleno vapor".

A presidente da liderança republicana da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Elise Stefanik, congressista por Nova Iorque, disse que o apoio de Hochul é um sinal de que a governadora está a mover-se para a esquerda para reforçar os números em queda nas sondagens.

"No exato momento em que os nova-iorquinos procuram uma liderança forte da sua governadora, com uma maioria a opor-se a Zohran Mamdani, Kathy Hochul abraça este comunista furioso, que destruirá Nova Iorque, tornando-a menos acessível e mais perigosa - mais uma vez colocando os criminosos e os comunistas em primeiro lugar, e os nova-iorquinos em último", afirmou Stefanik num comunicado divulgado este domingo.

Mamdani derrotou Cuomo nas primárias democratas e este relançou a corrida à câmara de Nova Iorque como independente. Adams, também democrata, não participou nas primárias para concorrer como independente em novembro. Sliwa concorreu sem oposição nas primárias republicanas.

Hochul serviu como vice-governadora de Cuomo e substituiu-o, quando se demitiu em 2021, na sequência de uma série de acusações de assédio sexual.

Cuomo negou qualquer irregularidade durante a campanha, sustentando que o escândalo foi motivado por questões políticas.