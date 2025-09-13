Governadora do Arizona ordena maior acesso à vacina contra a COVID-19

"Os arizonenses e os seus médicos merecem a liberdade de aceder à vacina contra a COVID, se for o caso para eles. Com este decreto, estamos a seguir a ciência e a garantir que todos os arizonenses têm acesso às vacinas para se manterem seguros", disse a governadora democrata do Arizona, nos Estados Unidos (EUA), em comunicado.

As diretrizes da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (sigla inglesa FDA), supervisionada pelo secretário de saúde e serviços humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr, exigem que apenas pessoas com 65 anos ou mais e cidadãos em risco de doença grave tenham acesso à vacina.

"As vacinas salvam vidas, protegem as famílias e reduzem a pressão sobre os nossos hospitais. Estamos a seguir a ciência e a proteger a liberdade nos cuidados de saúde", disse Katie Hobbs.

O comunicado cita ainda recomendações da Academia Americana de Pediatria, do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas e da Academia Americana de Médicos de Família que sugerem que os menores, as grávidas e qualquer adulto sejam vacinados contra as novas variantes da COVID-19.

O decreto diz ainda que o Departamento de Serviços de Saúde do Arizona e o Conselho de Farmácia devem disponibilizar vacinas a toda a população do Arizona.

O documento pede também que o departamento e o conselho trabalhem com os planos de saúde para cobrir as imunizações, ou seja, cobrir também os cidadãos que se enquadram nas diretrizes da FDA, como as pessoas com mais de 65 anos.

A medida reflete os crescentes esforços dos estados democratas para combater as políticas do secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr., que questionou a COVID-19 e outras vacinas em geral.

Os estados norte-americanos da Califórnia, do Oregon e de Washington anunciaram na semana passada uma aliança de saúde que irá coordenar as recomendações de vacinação.

A Florida, governada pelo republicano Ron DeSantis, anunciou na semana passada que vai trabalhar para acabar com todas as obrigatoriedades de vacinação estabelecidas por lei.