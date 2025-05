Governadora do território norte-americano de Guam visita Taiwan

Leon Guerrero está a fazer a sua primeira viagem à ilha desde que assumiu o cargo em 2019.

Nesse período, a China aumentou significativamente a sua ameaça de invadir Taiwan com novos navios, mísseis e aviões de guerra.

Os estrategas militares incluem normalmente Guam nos seus jogos de guerra devido à grande quantidade de tropas e equipamento dos Estados Unidos que alberga.

Embora Taiwan e os Estados Unidos não tenham tratados militares ou sequer laços diplomáticos, espera-se que Washington responda a qualquer ataque chinês e utilize Guam como ponto de paragem para muitas dessas operações.

A ilha acolhe cerca de 9.700 membros de todos os ramos principais das Forças Armadas norte-americanas.

Guam está localizada a leste das Filipinas, a cerca de 4.750 quilómetros da China continental, o que a coloca ao alcance dos mísseis balísticos chineses, incluindo os disparados a partir de submarinos.

Crises anteriores envolvendo a China e os EUA sobre Taiwan, que a China reivindica como seu próprio território, provocaram pequenos pânicos em Guam, com muitas pessoas a questionaram-se se a ilha se tornaria um alvo para mísseis chineses.

Guam tem sido um importante posto militar avançado desde a Segunda Guerra Mundial, dominado pela Base da Força Aérea de Andersen e pelas suas muitas instalações periféricas.

Há também uma forte presença naval e marítima, com cerca de 30% da terra do território ocupada por instalações militares dos EUA.

Guerrero chegou a Taiwan no domingo e deverá ficar até sábado. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros taiwanês, Guerrero deverá encontrar-se com o líder do território, William Lai, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lin Chia-lung, visitar o Ministério dos Transportes e Comunicações e reunir-se com vários presidentes de câmara locais.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o turismo, os cuidados de saúde e as pescas também farão parte da sua agenda.

Os residentes de Guam são cidadãos norte-americanos, embora não possam votar nas eleições presidenciais. Taiwan tem-se esforçado ultimamente por reforçar as suas relações com os territórios do Pacífico Sul contra as investidas da China.