Governo angolano diz que situação em Cabinda é estável face a anúncio de cessar-fogo da FLEC-FAC

Numa nota de protesto, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social desmentiu o suposto cessar-fogo anunciado pela Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC), referindo que "a situação sócio-política e militar" no território "é estável".

O executivo angolano negou ainda a existência de qualquer conflito armado no território e repudiou "as supostas negociações entre o partido político UNITA e o citado grupo terrorista conforme propala certa imprensa".

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição) anunciou em março passado que vai submeter ao parlamento um projeto de resolução para "exigir o fim imediato e incondicional das hostilidades militares" na província angolana de Cabinda e "início imediato das negociações de paz".

O grupo parlamentar da UNITA sustenta que a sociedade civil de Cabinda, os movimentos reivindicativos e a população querem e defendem o diálogo inclusivo para a resolução do problema político-militar e histórico de Cabinda.

A FLEC-FAC reivindica há vários anos a independência do território de Cabinda, província no norte de Angola, de onde provém grande parte do petróleo do país, evocando o Tratado de Simulambuco, de 1885, que designa aquela parcela territorial como protetorado português.

O Estado-Maior das Forças Armadas Cabindesas (FAC) anunciou na segunda-feira que foi decretado um cessar-fogo unilateral, com efeito imediato, por um período de dois meses, em todo o território da província angolana de Cabinda.

No comunicado refere-se que a decisão, em concordância com a direção política da FLEC-FAC, surge após consultas internas com a direção política da FLEC e "insere-se num desejo claro de criar um clima propício para um diálogo sério com as autoridades angolanas para pôr fim ao conflito de Cabinda".

"A decisão da FLEC-FAC surge também na sequência da divulgação da iniciativa do partido angolano UNITA [União Nacional para a Independência Total de Angola, maior partido da oposição angolana] e da proposta que disse que irá apresentar ao parlamento angolano", refere-se no comunicado.