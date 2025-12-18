Governo angolano lamenta morte de ex-vice-PR e destaca o "homem de Estado"

Na nota divulgada pelos serviços de apoio do Presidente, João Lourenço, destaca-se, "com maior respeito e consideração", a dimensão do político, conhecido também por "Nandó", enquanto nacionalista e "homem de Estado". Fernando da Piedade Dias dos Santos serviu como ministro do Interior, primeiro-ministro, vice-Presidente da República e presidente da Assembleia Nacional, entre outros cargos.

À família, o Governo angolano apresenta as mais profundas condolências, refere-se no comunicado.

Fernando da Piedade Dias dos Santos morreu hoje em Luanda vítima de doença, aos 73 anos, noticiou a imprensa angolana.

O político angolano morreu ao princípio de tarde numa das clínicas da capital angolana.

Fernando da Piedade Dias dos Santos, destacado político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), foi até 2022 presidente da Assembleia Nacional (parlamento) de Angola.