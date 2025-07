Governo anuncia retirada do exército de cidade drusa de Sweida

"As forças do exército começaram a retirar-se da cidade de Sweida, em aplicação dos termos do acordo celebrado após o fim das operações de limpeza dos grupos fora da lei", informou o ministério num comunicado.

As autoridades sírias não fazem menção à retirada de outras forças sírias destacadas na cidade.

Num dia em que Israel, em apoio à minoria drusa, bombardeou vários alvos na Síria, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou um acordo para cessação das hostilidades.

"Entrámos em contacto com todas as partes envolvidas nos confrontos na Síria. Acordámos medidas específicas que porão fim esta noite a esta situação preocupante e assustadora", adiantou o chefe da diplomacia norte-americana nas redes sociais.

Israel efetuou hoje múltiplos ataques na Síria, incluindo dois na capital, Damasco, contra o quartel-general do exército sírio e outro junto ao palácio presidencial.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) relatou também pelo menos dois ataques de aviões israelitas na cidade de Sweida.

A violência em Sweida causou mais de 300 mortes desde domingo, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental (ONG) com sede em Londres e uma vasta rede de contactos em toda a Síria.