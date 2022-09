Governo australiano quer criar comissão para investigar corrupção no setor público

"Esta comissão vai começar a trabalhar para acabar com a corrupção no setor público australiano", disse o procurador-geral, Mark Dreyfus, numa conferência de imprensa, em Camberra, sobre o projeto de lei, a ser apresentado no Parlamento na quarta-feira.

A comissão, que terá poderes discricionários e realizará audições públicas em casos excecionais, vai também proporcionar uma maior proteção aos denunciantes e jornalistas, para que estes possam salvaguardar a identidade das fontes.

O governo de Camberra também planeia gastar cerca de 262 milhões de dólares australianos (176 milhões de euros) durante os próximos quatro anos para estabelecer a comissão.

A criação da comissão, que visa restaurar a confiança e integridade na política australiana, é uma das prioridades do governo trabalhista de Anthony Albanese, que venceu as eleições de maio.

O antigo líder Scott Morrison, cuja coligação Liberal-Nacional esteve no poder durante nove anos, prometeu em 2018 criar um organismo anticorrupção, mas recusou-se a apresentar o projeto no parlamento sem o aval do Partido Trabalhista.