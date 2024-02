Governo brasileiro acredita ter reduzido para menos de metade número de pessoas com fome

"Calculo que no primeiro ano do Governo Lula conseguimos garantir a segurança alimentar de cerca de 20 milhões de pessoas que estavam entre os 33 milhões que passavam fome no país em 2022", disse Wellington Dias, em conferência de imprensa virtual com correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.

Os números finais só serão conhecidos em abril, mas, mesmo com estimativas conservadoras, o ministro acredita que o Brasil reduziu para menos da metade o número de pessoas com fome.

Ainda assim, o ministro brasileiro admitiu que ainda não será possível tirar o Brasil do "Mapa da Fome" da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Os programas de combate à pobreza e à fome implementados por Lula da Silva no seu primeiro mandato (2003-2006) permitiram que a FAO retirasse o Brasil do chamado "Mapa da Fome" em 2014, quando se estimava que apenas 0,7% da população estava cronicamente subnutrida.

Mas a FAO voltou a colocar o Brasil no mapa em 2022, após constatar que cerca de 10,1 milhões de pessoas passavam fome crónica no país, o equivalente a 4,7% da população.

Para voltar a sair da lista negativa, o Brasil precisa reduzir o número de pessoas com fome crónica para menos de 5,5 milhões (menos de 2,5% da população) durante três anos consecutivos.

Um estudo mais recente, do final de 2022 e considerado fiável pelo Governo, estimava em 33 milhões o número de pessoas com fome no maior país da América Latina.

"Lula acreditava que o que tinha construído no Brasil era sólido e não podíamos dar um passo atrás, mas foi uma deceção ver a facilidade com que tudo foi destruído", disse Dias, referindo-se à destruição dos programas sociais no Governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).