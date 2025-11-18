Governo brasileiro anuncia demarcação de 10 terras indígenas

"Nós já temos aqui a garantia do Ministério da Justiça em assinar dez portarias declaratórias neste momento", disse a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara.

Guajajara acrescentou, além disso, que esta é a COP com maior participação de povos originários na história, com cerca de 900 membros registados e chegados de todo o mundo.

"É necessário que as nossas vozes sejam ouvidas aqui dentro", disse.

O anúncio das demarcações surge após vários protestos de povos originários nas imediações do centro de convenções onde decorre a COP30.

Na terça-feira passada, um grupo de indígenas e ativistas entrou à força na área restrita da conferência, o que provocou momentos de tensão com o pessoal de segurança.

Três dias depois, integrantes da etnia Mundurukú (que estão incluídos nas novas demarcações) bloquearam durante quase quatro horas a entrada principal, em protesto contra alguns projetos do Governo brasileiro, como o desvio de certos rios amazónicos para facilitar o transporte de produtos agrícolas produzidos no interior do país.

O bloqueio terminou apenas após o presidente da cimeira, o diplomata André Corrêa do Lago, se ter deslocado ao local e iniciado um diálogo com eles.

Segundo o Governo brasileiro, as terras indígenas ocupam 117,4 milhões de hectares e cerca de 13,8% do território nacional.