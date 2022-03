Governo brasileiro lança operação especial contra desmatamento na Amazónia

Coordenada pelos ministérios do Ambiente e Justiça e Segurança Pública, a Operação Guardiães do Bioma, centrada na contenção da desflorestação, procura combater os crimes ambientais que contribuem para a devastação da maior floresta tropical do planeta.

Durante um evento em Brasília, o ministro do Ambiente, Joaquim Leite, explicou que o pessoal que participará na ação será distribuído em dez bases operacionais e acrescentou que as patrulhas no sul do estado do Amazonas e no Pará - sendo este último o mais afetado pela devastação da floresta tropical brasileira - serão reforçadas.

Para tal, serão mobilizados 1.200 agentes e pessoal da Polícia Federal e Rodoviária, da Força Nacional de Segurança Pública, do Instituto Brasileiro do Ambiente (Ibama) e do Instituto Chico Méndes (ICMBio), com o apoio das agências de segurança regional dos estados.

A operação anunciada hoje irá combater exclusivamente os crimes ambientais que promovem a desflorestação, tais como a mineração ilegal e o comércio ilegal de madeira.

Com mais de 13.000 quilómetros quadrados de vegetação nativa devastada, a desflorestação na maior floresta tropical do mundo em 2021 foi a mais elevada em 15 anos.

A devastação da floresta tropical, que teve as taxas mais elevadas durante o Governo de Bolsonaro, é atribuída por associações ambientais à relutância do líder em combater este crime.

Desde que tomou posse como chefe de Estado no Brasil em 01 de janeiro de 2019, Bolsonaro defendeu a exploração económica da Amazónia e flexibilizou as medidas de controlo e supervisão de atividades proibidas, tais como a exploração madeireira e a exploração mineira ilegal na maior floresta tropical do planeta.