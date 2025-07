Governo brasileiro lança plano de 720 milhões de euros para urbanizar favelas

As ações incluem obras de pavimentação, saneamento e abastecimento de água corrente e de iluminação pública em 49 localidades de 12 estados.

Dos recursos do plano, dois mil milhões de reais (310 milhões de euros) serão destinados a 13 favelas do estado de São Paulo, o mais populoso do país.

Entre as comunidades beneficiadas está o Jardim Rochdale, bairro da região metropolitana da cidade de São Paulo onde hoje foi feito o anúncio e que receberá investimento para melhorar a infraestrutura urbana, o que incluirá a construção de uma nova praça.

Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas, cerca de 8% da população do país, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.