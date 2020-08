Governo brasileiro nomeia novos secretários da Economia

Os novos nomeados terão pela frente o desafio de avançar com medidas que enfrentam resistência do Congresso brasileiro, como a ambiciosa agenda de privatizações do executivo e a reforma administrativa.No campo das privatizações, Mac Cord terá de encaminhar ao congresso projetos como a privatização da Eletrobras e dos Correios. O novo secretário é engenheiro mecânico e mestre em Administração Pública pela Universidade norte-americana de Harvard, onde se especializou em investimentos de infraestrutura.Já Caio Andrade, atual diretor presidente da empresa pública de tecnologia da informação Serpro, terá como missão ajudar nas negociações da reforma administrativa, que engloba regras da função pública. Andrade tem uma pós-graduação em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard e mestrado em Administração de Empresas pela Duke University, nos Estados Unidos.





Até terça-feira, as Secretarias Especiais de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e da Desburocratização Gestão e Governo Digital eram ocupadas por Salim Mattar e Paulo Uebel, respetivamente.