Governo brasileiro trabalha para donativos de Portugal chegarem ao sul do país

"Em Portugal, a embaixada brasileira e o consulado receberam dos nossos irmãos lusitanos e dos brasileiros residentes no país mais de 200 toneladas de donativos", disse em comunicado o Governo brasileiro.

Numa primeira fase será dada prioridades ao envio de medicamentos e equipamentos médicos via aérea, mas as autoridades brasileiras garantem que "está articulando com as companhias aéreas e empresas de navegação o transporte" de todos os donativos.

As doações enviadas do estrangeiro para as regiões afetadas estão isentas de tributação, esclareceu o Governo brasileiro detalhado que as orientações e regras para o envio estão disponíveis no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/receita-federal-publica-orientacoes-para-o-recebimento-de-doacoes-do-exterior-para-o-rs).

"O Ministério das Relações Exteriores informou que todos os donativos recebidos em outras embaixadas e consulados ao redor do mundo também terão o mesmo trâmite e serão todos enviados ao povo gaúcho com a maior brevidade possível", frisou o Governo brasileiro.

O número de mortos nas graves inundações que assolam o sul do Brasil há uma semana chegou a 127 e o número de pessoas afetadas atingiu quase dois milhões, segundo o último boletim da Defesa Civil.

De acordo com a organização, na maior tragédia climática da história da região sul do Brasil há ainda 141 pessoas desaparecidas e 756 feridas.