Governo colombiano e guerrilha ELN iniciam quarta ronda de diálogo em Caracas

Na cerimónia de abertura das conversações, o negociador chefe da delegação de paz do ELN, Pablo Beltrán, reiterou que existe "a convicção de alcançar uma solução política para o conflito" após 70 anos de confrontos, e reafirmou a vontade da guerrilha para "continuar a construir este processo de paz".

Beltrán indicou que estas negociações "sempre tiveram opositores", sem mencionar nomes, e que "persistem na Colômbia alguns adversários do processo de paz", mas acrescentou que tais inimigos "são cada vez menos".

Considerou igualmente que o diálogo deu "um salto de qualidade" após a criação de uma Comissão Nacional de Participação (CNP) para incluir a sociedade civil nas conversações e com a declaração do cessar-fogo, o mais longo acordado entre as partes.

O responsável do ELN espera que esta quarta fase negocial sirva para chegar "a regiões que têm mais conflito e que haja ajuda humanitária" nesses lugares.

As duas partes expressaram um "enorme agradecimento" à Venezuela, onde foram retomadas as conversações a 21 de novembro passado, no mandato presidencial de Gustavo Petro, após quatro anos de paralisação com o anterior Governo, do Presidente Iván Duque (2018-2022).

Além da delegação de paz do ELN, participam no processo negocial os países garantes, representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), a delegação de paz do Governo colombiano, liderada por Otty Patiño, e a vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodriguez.