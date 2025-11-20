Governo com "particular atenção" a rusgas do ICE nas comunidades portuguesas nos EUA

O secretário de Estado das Comunidades admitiu hoje acompanhar "com particular atenção" as recentes rusgas anti-imigração ilegal em áreas com grande concentração de portugueses nos Estados Unidos, embora reconhecendo o direito de Washington de controlar o fluxo migratório.

Questionado pela Lusa sobre as rusgas registadas na quarta-feira na empresa de um cidadão português na cidade norte-americana de Newark, Emídio Sousa, que iniciou hoje uma visita aos Estados Unidos, afirmou que "estas situações são muito preocupantes" e apelou à regularização das "situações de ilegalidade".

"O nosso Ministério e a nossa Secretaria de Estado, os nossos serviços consulares, normalmente acompanham muito de perto estas diferentes situações e vemos isto com particular atenção. Naturalmente que temos que compreender que situações de ilegalidade têm que ser corrigidas, na mesma forma no nosso país, e temos que respeitar os Estados Unidos nesta vontade de ter a situação dos imigrantes, e dos que escolhem os Estados Unidos para viver, regularizada", defendeu.

"Esperemos que estas rusgas não afetem muito os nossos emigrantes, nem as nossas empresas. Mas temos que compreender que um país soberano, como os Estados Unidos, tem direito a controlar a sua imigração", acrescentou, em entrevista à Lusa, em Nova Iorque.

A empresa de um português, localizada em Newark, estado de Nova Jérsia, voltou a ser alvo de rusgas anti-imigração ilegal na quarta-feira, uma situação que deixou a comunidade portuguesa da região apreensiva.

Dezenas de agentes, incluindo do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e do Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), entraram na Ocean Seafood Depot, empresa dedicada à comercialização de marisco em Newark, no nordeste do país.

A empresa, propriedade do português Luís Janota, já havia sido alvo de rusgas em janeiro deste ano, poucos dias após a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, que prometeu a "maior deportação em massa da história" do país.

Testemunhas disseram à Lusa que os agentes entraram na empresa e foram separando os trabalhadores com estatuto regularizado dos restantes, sendo que quem estava em situação legal recebeu uma pulseira vermelha e foi autorizado a deixar o local.

Os restantes terão ficado retidos no interior do estabelecimento comercial e posteriormente levados em carrinhas com vidros escuros, segundo testemunhas que não quiseram ser identificadas, que indicaram ainda que os agentes tinham uma lista de pessoas que procuravam.

Imagens captadas no local mostravam os polícias de rosto coberto e sem identificação visível, uma prática que vem sendo recorrente por parte dos agentes do ICE.

O Governo português assegura que existem planos para apoiar os cidadãos portugueses que possam vir a ser afetados pelas detenções e deportações promovidas por Donald Trump.

Emídio Sousa indicou que está a ser dado acompanhamento jurídico aos diferentes casos que vão surgindo, mas admitiu pouca "publicidade" aos mesmos, de forma a garantir "alguma reserva com que devem ser tratados estes assuntos".

"Mas sempre que nos são reportados, nós procurámos acompanhar. (...) Todos os portugueses que nos procuram, que se registam, nós procuramos dar uma resposta, um acompanhamento consular, muitas vezes um apoio num processo de repatriamento. Sei que, principalmente nas regiões autónomas, já existem serviços especializados para esse acompanhamento. No continente não temos muitos casos reportados, mas também estaremos prontos para o dar", garantiu.

"Acima de tudo, o que eu peço é que sempre que as pessoas emigrem, que procurem fazê-lo de uma maneira legal", sublinhou.

Newark, que acolhe uma das mais significativas comunidades portuguesas nos Estados Unidos, é uma das várias "cidades santuário" do país, onde existem leis locais e estaduais que protegem a população indocumentada e que acabam por ser um refúgio para pessoas que não conseguiram regularizar a sua situação.

Tem havido um aumento das detenções pelo Serviço de Imigração e Alfândega desde que Trump iniciou o seu segundo mandato, com relatos de rusgas em todo o país.

Além disso, somam-se os casos de cidadãos detentores de `Green Card` - residência permanente legal --- que foram detidos e entraram em processo de deportação.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas iniciou hoje uma visita aos Estados Unidos, que passará pelos estados de Nova Iorque, Nova Jérsia, Massachusetts e Rhode Island, e que terminará na próxima quarta-feira.