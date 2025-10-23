Governo da Ucrânia saúda sanções dos EUA contra petrolíferas russas

Sviridenko disse que o petróleo russo alimenta a guerra provocada por Moscovo e frisou que os Estados Unidos enviaram uma mensagem certa ao sancionar as duas empresas.

A primeira-ministra ucraniana difundiu os comentários através das redes sociais depois de o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, ter anunciado as sanções, as primeiras impostas pela atual Administração de Donald Trump contra a Rússia.

A Rosneft é uma empresa estatal russa que produz quase 6% do petróleo bruto mundial e quase metade do petróleo bruto russo.

Juntamente com a Lukoil, exportam 3,1 milhões de barris de crude por dia.

Ambas as empresas já foram sancionadas pela anterior Administração dos Estados Unidos, mas desta vez as sanções são estendidas às subsidiárias e afiliadas.