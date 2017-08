Governo da Venezuela acusa Trump de ameaçar a estabilidade da América Latina

Graça Andrade Ramos - RTP 12 Ago, 2017, 17:43 / atualizado em 12 Ago, 2017, 17:45 | Mundo

"A ameaça temerária do Presidente Donald Trump visa arrastar a América Latina e as Caraíbas para um conflito que perturbaria, de forma permanente, a estabilidade, a paz e a segurança da nossa região", declarou o ministro dos Negócios estrangeiros da Venezuela Jorge Arreaza.



O ministro lia um comunicado em nome do Presidente Nicolás Maduro, herdeiro do regime de Hugo Chávez.



Também esta tarde o bloco Mercosur rejeitou a ameaça do uso de força na Venezuela, num comunicado enviado pelo Ministério Argentino dos Negócios Estrangeiros.



Donald Trump afirmou que existem "várias opções para a Venezuela, incluindo uma possível opção militar se necessário", disse, sem facultar mais detalhes.



Além da ameaça do uso da força, Donald Trump deixou outro desafio a Nicolás Maduro. Disse que aceitará falar com o seu homólogo venezuelano "assim que a democracia for restaurada" no país.



A resposta de Trump descartou assim o pedido de Maduro para falar com Donald Trump durante a Assembleia-Geral da ONU a 20 de setembro, manifestado quinta-feira num discurso em Caracas.



"Trump pediu a Maduro respeito pela Constituição, eleições livres e justas, a libertação dos presos políticos e o fim das violações aos direitos humanos" e "Maduro, pelo contrário, escolheu o caminho ditatorial", sublinhou Washington num comunicado, no qual salientou que os Estados Unidos "estão com o povo da Venezuela contra a contínua opressão do regime de Maduro".