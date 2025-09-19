Governo de Cabo Verde lança intervenções após cheias mortais

A lista de obras, publicada na quinta-feira em Boletim Oficial, foi hoje apresentada pelo ministro das Infraestruturas, Vítor Coutinho, e inclui trabalhos de emergência e recuperação de infraestruturas orçados em 3,8 mil milhões de escudos (34 milhões de euros).

"Entre os danos mais relevantes destacam-se os registados nas redes de estradas, redes de eletricidade, água e saneamento", lê-se na resolução oficial.

Os trabalhos devem arrancar de imediato e a execução de algumas das obras deve prolongar-se até ao próximo ano.

Apesar de a quase totalidade das verbas ser destinada a São Vicente, são também contempladas as ilhas de Santo Antão e de São Nicolau, igualmente afetadas pela tempestade tropical.

Além de obras de emergência, o plano prevê intervenções de médio e longo prazo em "infraestruturas de resiliência" que serão "objeto de estudo técnico prévio" para criar sistemas de drenagem pluvial, controlo de cheias e gestão integrada de bacias, além de redes de serviços básicos mais resistentes à chuva.

"Deve ser submetido à apreciação do Conselho de Ministros um relatório trimestral sobre a execução das ações", determina a resolução,

As cheias de 11 de agosto atingiram bairros, destruíram estradas, pontes e estabelecimentos comerciais, afetaram o abastecimento de energia e provocaram nove mortos, na ilha de São Vicente, havendo ainda duas pessoas desaparecidas.

Nas ilhas de Santo Antão e São Nicolau, a tempestade também provocou inundações, derrocadas e destruição de infraestruturas.

O Governo cabo-verdiano declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau, aprovando um plano de resposta com apoios de emergência às famílias e às atividades económicas, através de linhas de crédito bonificado e verbas a fundo perdido, financiadas pelo Fundo Nacional de Emergência e pelo Fundo Soberano de Emergência.