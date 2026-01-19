Mundo
Governo de Espanha decreta três dias de luto nacional
O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que se deslocou a Adamuz nesta segunda-feira, um dia depois do trágico acidente ferroviário que causou pelo menos 39 mortos
(em atualização)
No local, o chefe do governo espanhol prometeu “transparência absoluta” e “verdade” sobre o que vier a ser apurado sobre as causas do acidente no sul de Espanha.
O luto nacional prolonga-se até quinta-feira adiantou o primeiro-ministro que agradeceu ainda o profissionalismo dos operacionais no terreno e a ação coordenada das diferentes instituições públicas envolvidas nas operações de socorro.