Governo de Hong Kong quer liquidar a empresa do jornal Apple Daily

Este pedido surge no mesmo dia em que a emissora pública da cidade emitiu novas diretrizes para os seus jornalistas.O governo apresentou um requerimento judicial para a liquidação da Next Digital Limited (NDL), disse o secretário das finanças de Hong Kong, Paul Chan.Até junho deste ano, a empresa publicou o Apple Daily, um jornal pró-democracia em Hong Kong, antes das suas contas serem congeladas ao abrigo da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim à antiga colónia britânica.", disse o governo numa declaração.A liberdade de imprensa está sob pressão na região semi-autónoma enquanto Pequim tenta colocar o seu próprio selo autoritário na cidade após os enormes e frequentemente violentos protestos de 2019.O anúncio da desejada liquidação da NDL veio no mesmo dia em que a emissora estatal, RTHK, publicou um documento de 100 páginas que estabelece novas regras para os seus jornalistas.Os funcionários da RTHK são solicitados a "" em todos os relatórios.", diz o documento que a agência noticiosa France-Press (AFP) teve acesso.As novas regras também advertem os empregados contra o contacto com organizações ou governos estrangeiros. Proíbem descrever a ilha de Taiwan, reivindicada pela China, como um país soberano com as suas próprias relações diplomáticas.

Durante vários meses, as autoridades têm tentado transformar a RTHK, anteriormente independente em termos editoriais, numa ferramenta com um modelo semelhante ao dos meios de comunicação estatais conhecidos na China Continental.