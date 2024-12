Governo de Hong Kong substitui secretários dos Transportes e do Turismo

Mable Chan foi nomeada secretária para os Transportes e Logística, substituindo Lam Sai-hung, enquanto Rosanna Law será a nova secretária para a Cultura, Desporto e Turismo, substituindo Kevin Yeung, de acordo com um comunicado, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O comunicado sublinhou que a decisão foi tomada em conformidade com a Lei Básica de Hong Kong e com base em recomendações do chefe do Executivo da região, John Lee.

Esta é a primeira remodelação do governo de Hong Kong, cidade vizinha de Macau, desde que o antigo comissário adjunto da polícia tomou posse, em julho de 2022, em plena pandemia da covid-19.

Mable Chan era desde 2020 a secretária permanente do Instituto para os Transportes e Logística.

Rosanna Law era atualmente a diretora da Autoridade para a Habitação, cargo em que se destacou por implementar reformas para tentar acabar com os apartamentos subdivididos em Hong Kong.

Em outubro, durante a apresentação das Linhas de Ação Governativa para 2025, John Lee tinha sublinhado que a tutela de Kevin Yeung devia "cumprir as aspirações públicas, entregando os resultados como planeado".