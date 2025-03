Governo de Israel demite diretor do Serviço de Segurança Interna

A decisão do chefe de governo, aprovada pelo Conselho de Ministros reunido na noite de quinta-feira, surgiu após este serviço receber instruções da Procuradoria israelita para que investigue alegadas ligações de funcionários do gabinete do primeiro-ministro ao Qatar.

Netanyahu defendeu que a sua decisão de despedir Bar foi tomada depois de ter perdido a confiança no diretor do Shin Bet, e acusou a procuradora-geral Gali Baharav-Miara, de "traição perigosa" e "tentativa de usurpar o governo" após esta posicionar-se contra a legalidade desta demissão pelo governo.