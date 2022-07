Governo de Itália em gestão corrente. Draghi apresentou demissão ao presidente

A decisão de Draghi fora anunciada, pouco antes, no Parlamento. Isto depois de os três parceiros da coligação governamental - o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), o conservador Força Itália, de Silvio Berlusconi, e a Liga de extrema-direita de Matteo Salvini - terem retirado o apoio ao primeiro-ministro, recusando-se a participar na votação de uma moção de confiança no Senado.

A convocação de eleições antecipadas em Itália afigura-se o cenário mais provável.

O antigo presidente do Banco Central Europeu encabeçava desde fevereiro de 2021 uma coligação de unidade nacional com a participação de quase todas as forças políticas com representação parlamentar, à exceção do partido de extrema-direita Fratelli d`Italia, de Giorgia Meloni.Berlusconi e Salvini são favoráveis à antecipação de eleições legislativas, que poderiam realizar-se no início de outubro.Nos últimos dias, organizações sindicais, patrões, associações de diferentes sectores e a própria Igreja Católica desdobraram-se em apelos à continuidade de Mario Draghi, face à crise económica, energética e social.

c/ agências