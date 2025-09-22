Governo de Macau alerta para risco de inundações devido ao tufão Ragasa

Já o Centro de Operações de Protecção Civil instou todos os residentes em áreas baixas a prepararem-se para abandonar as respetivas casas e a estarem prontos para, "a qualquer momento", seguirem os planos de evacuação, de acordo com as diretivas governamentais.

Na "análise conjunta dos serviços meteorológicos, prevê-se uma maior possibilidade do tufão Ragasa de passar a 100 quilómetros a sul de Macau, com uma longa duração" na manhã de quarta-feira, afirmou Sam Hou Fai, que presidiu hoje a uma reunião de emergência do Centro de Operações de Protecção Civil, de acordo com uma nota do Gabinete de Comunicação Social do Governo.

O chefe do Executivo da Região Administrtiva Especial de Macau (RAEM) alertou que é esperado que o tufão traga ao território uma `Storm Surge` [aumento anormal do nível da água do mar durante uma tempestade, medido como a altura da água acima da maré astronómica normal prevista] grave e más condições meteorológicas, "com a eventualidade de surgirem inundações semelhantes ao nível dos tufões Hato e Mangkhut, estimando-se que o nível de água atinja cerca de cinco metros de altura, cerca de dois metros a contar da superfície da estrada" (sic), ainda de acordo com a mesma nota.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir Macau, causou dez mortos e 240 feridos.

Sam Ho Fai manifestou confiança na preparação do Governo da RAEM para responder "à ameaça do tufão Rasaga", assente na "forte capacidade de coordenação interdepartamental e de controlo de inundações".

No entanto, alertou a população para evitar qualquer atitude de complacência face à tempestade tropical.

O chefe do Executivo de Macau sublinhou igualmente que as estruturas públicas devem "mobilizar-se antecipadamente, permanecer vigilantes e preparar-se cuidadosamente para o pior cenário".

"O objectivo principal será envidar todos os esforços para proteger a vida e os bens de todos os residentes e turistas de Macau", acrescentou.

Devido à tempestade tropical, as aulas dos ensinos infantil, primário, secundário e especial ficam suspensas terça e quarta-feira.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública pediu à população que armazenasse água engarrafada suficiente para três dias, "além de suprimentos domésticos de água e alimentos não perecíveis".

A polícia também alertou que podem ocorrer cortes de energia durante o tufão, pelo que recomendou à população que carregasse antecipadamente telemóveis, baterias externas e outros dispositivos eletrónicos, "para garantir o acesso oportuno às informações mais recentes sobre o tufão e emergências".